Grote Markt afgesloten voor Ros Beiaardfeest Nele Dooms

23 mei 2019

15u35 0 Dendermonde Exact 1 jaar rest er op vrijdag 24 mei nog tot de Ros Beiaardommegang in 2020 en dat is aanleiding voor een volksfeest in Dendermonde. De Grote Markt wordt hiervoor volledig afgesloten voor het verkeer.

De Grote Markt zal al van in de voormiddag om 11.30 uur afgesloten worden voor verkeer, omdat er ‘s middags ook eerst nog een klimaatactie plaatsvindt. Vanaf dan geldt een verkeersverbod tot ‘s avonds. Het volksfeest start om 19 uur. “Om het bijzondere moment van nog precies één jaar voor de ommegang te vieren, pakken we uit met een folkloristisch getint feest”, zegt Patrick Segers van het Ros Beiaardcomité. “Zo maken de gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath hun opwachting. Zij zullen dansen op de markt onder begeleiding van de Ros Beiaardharmonie. We stellen ook de nieuwste Ros Beiaardsouvenirs voor.”

Tijdens het volksfeest wordt ook de nieuwe Ros Beiaardwandeling gelanceerd, en is er muziek en nog allerlei randanimatie. Iedereen is van harte welkom. De Grote Markt blijft verkeersvrij tot na afloop van het feest.