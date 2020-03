Grote maquette in Playmobil biedt zicht op folklore en middeleeuwse stad: deze details moet je zeker gezien hebben Nele Dooms

09 maart 2020

08u54 0 Dendermonde Tal van folkloristische details en taferelen van het dagelijks leven in middeleeuws Dendermonde. Daarrond bouwde Ken Callebaut een gigantische maquette in Playmobil. Die is de komende maanden te bewonderen in de bibliotheek. En dat is goed voor meer dan een uur kijkplezier voor wie werkelijk alles gezien wil hebben. Deze details moet je zeker spotten.

Ambachtslieden aan het werk, handelaars die hun waren op de markt verkopen, boeren bewerken het land, gelovigen gaan naar de kerk, zieken worden verzorgd, schepen worden gelost. Wie de maquette van Ken Callebaut in de bibliotheek van Dendermonde gaat bekijken, stapt zowaar een middeleeuwse stad binnen en komt werkelijk ogen te kort om alles gezien te hebben. Callebaut, al jaren gepassioneerd fan van Playmobil, is dan ook al maanden vooraf bezig geweest met de opbouw van deze maquette. Aanleiding is de nakende Ros Beiaardommegang.

“In de opbouw van de bibliotheek kropen meer dan vijftig uren werk: twee weekends en een week elke avond”, zegt Callebaut. “In het verleden nam ik al eens aan beurzen deel, maar dan moet het altijd heel snel gaan. Nu was er tijd om veel meer details uit te werken. Met resultaat! De maquette is nog beter geworden dan ik ze in mijn hoofd had.”

Naast allerlei gebouwen, stadsomwallingen, Dender en Schelde en andere infrastructuur zijn er ook meer dan vijfhonderd Playmobil-mannetjes in verwerkt. Callebaut stak er ook wat persoonlijke verhalen in. “Mijn vader is altijd brandweerman geweest, dus wilde ik in de maquette zeker brandweermannen hebben. Kwam nog goed uit dat de Pijnders, die nu het Ros Beiaard dragen, vroeger ook de taak van brandweerman hadden. Zo kregen ook zij meteen een rol in de maquette. Mijn moeder was turnster, dus wordt er ergens in de opstelling ook geturnd.”

Callebaut nodigt bezoekers en toeschouwers vooral uit om zoek te gaan naar de folkloristische details. “Het Ros Beiaard dat verdrinkt in de Dender wilde ik er absoluut in hebben en dat moet je zeker spotten”, zegt hij. “Het is een tafereel dat me in de voorbije stoeten altijd heel erg heeft aangegrepen en een dramatisch stuk uit het verhaal. Ook in de maquette heb ik dat zo in beeld proberen brengen.”

Wie kijkt, moet zeker ook op zoek naar de drie Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath. Die zijn volledig op maat gemaakt door Callebaut, met een 3D-printer en met de hand geschilderd. Callebaut noemt ze zijn “pronkstukken”. Zijn de drie reuzen misschien nog vrij snel te vinden, dan wordt het zeker veel harder zoeken naar Kalleke Step, de Mamoet, een Knaptand in de Dender en Kludde. Waag gerust een poging, want het is zeker de moeite.

En wie vindt de Aalstenaars in de maquette? Zo is er Lieven Van de Velde die het hoofd van het Ros Beiaard zit te beitelen. En aan de stadspoort wordt de vete tussen Aalst en Dendermondenaar uitgevochten rond de tolrechten op de Dender. Aan humor geen gebrek, want een Aalstenaar vecht niet met zwaard maar met ajuinen.

Voor wie echt alles uit een bezichtiging van de maquette wil halen, hebben de bibliotheek en Stedelijke Musea een leuke brochure klaar. Daarin lijst Callebaut alle bezienswaardigheden op, mét de nodige historische uitleg. Zo valt er ook nog wat bij te leren over de geschiedenis van de stad. De maquette blijft nog tot na de Ros Beiaardommegang te bewonderen in de bibliotheek, Kerkstraat in Dendermonde.