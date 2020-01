Grootzand tijdlang afgesloten voor klein gaslek in woning Koen Baten

19 januari 2020

21u46 0 Dendermonde Het Grootzand in Grembergen was deze avond een tijdje afgesloten voor het verkeer door een gaslek. De hulpdiensten wilden geen enkel risico nemen. De situatie was wel snel opgelost.

Het gaslek ontstond rond 20.30 uur in een woning op het Grootzand. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse. Uiteindelijk bleek het maar om een klein gaslek te gaan en was de situatie snel weer onder controle. De politie had wel de straat afgesloten voor het verkeer, dat via de Bakkerstraat even moest rondrijden. Dit zorgde niet voor verkeershinder.