Grootste vernieuwingsoperatie ooit op spoorlijn richting Mechelen: Infrabel werkt dag en nacht op werf van 30 kilometer Nele Dooms

03 maart 2020

09u01 0 Dendermonde De spoorlijn 53, vanuit Dendermonde over Buggenhout tot Mechelen, wacht de grootste vernieuwingsoperatie ooit die Infrabel al heeft uitgevoerd. Vanaf woensdag zal er in weekends en paasvakantie dag en nacht gewerkt worden op een werftraject van liefst dertig kilometer. Van sporen tot bovenleidingen, alles wordt vernieuwd. Het project moet klaar zijn tegen 24 mei, zodat Dendermonde weer vlot bereikbaar is met de trein voor de Ros Beiaardommegang.

“De werken die op stapel staan, moeten de spoorlijn Dendermonde-Mechelen de 21ste eeuw binnen loodsen”. Zo heet het bij Infrabel. Concreet gaat het om noodzakelijke vernieuwings- en onderhoudswerken. Opmerkelijk daarbij is dat de werf van dertig kilometer zich verspreidt over de drie provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant en zich in vijf steden situeert, waaronder Buggenhout en Dendermonde.

Infrabel zal drie maanden lang, tijdens acht verschillende weekends en ook de volledige paasvakantie werken aan de reizigers- en goederenspoorlijn. “We kiezen bewust om in deze periode te werken om zoveel mogelijk te kunnen uitvoeren op deze spoorlijn”, zegt woordvoerder Thomas Baeken. “Tijdens vakantieperiodes zijn er minder reizigers en rijden er ook geen zogenaamde studententreinen. Daarom is werken in weekends en paasvakantie het voordeligst. We bundelen daarvoor alle krachten om op een zo kort mogelijke periode zoveel mogelijk spoorinfrastructuur te moderniseren. Door sneller en efficiënter te werken, wordt de hinder een pak minder.”

De cijfers spreken alvast tot de verbeelding: bijna 23 kilometer sporen, zo’n 40 kilometer bovenleiding, meer dan 26.000 dwarsliggers, ongeveer 20.000 ton kiezelsteentjes, 24 kilometer bekabeling en 85 seinen worden tijdens deze massawerf vernieuwd. Het gaat om een investering in de veiligheid van meer dan 15 miljoen euro. Dat een vernieuwingsoperatie nodig is, hoeft geen twijfel. De laatste grote werken aan deze belangrijke spoorlijn 53 dateren ondertussen van de jaren tachtig. “De spoorinfrastructuur werd de voorbije tijd wel onderhouden, maar nu is er toch vervanging nodig om veilig en stipt treinverkeer te kunnen blijven garanderen”, zegt Baeken.

Meer veiligheid

De aanleiding om deze werken te starten zijn de Jan Bogaertsbruggen over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Kapelle-op-den-Bos. De beweegbare bruggen moeten dringend gemoderniseerd en krijgen een nieuw besturingssysteem en een back-up, zodat ze altijd kunnen blijven functioneren en niet voor storingen zorgen. Tussen deze bruggen en het station van Dendermonde worden alle bovenleidingen vernieuwd. Ook verschillende onderdelen van het ophangsysteem worden vervangen. Het gaat dan om isolatoren, beugels en spantoestellen. “Het zijn allemaal elementen die ervoor zorgen dat de bovenleiding kaarsrecht op zijn plaats blijft hangen en dat de elektrische stroom, voor de veiligheid, mooi geïsoleerd blijft”, klinkt het. “Op het hele traject worden bovendien voorbereidende werken uitgevoerd om het Europese Veiligheidssysteem uit te kunnen rollen. Dat systeem garandeert een constante veiligheidsbewaking van een treinrit. Daarvoor wordt alle bestaande seininrichting vervangen door een digitaal, computergestuurd systeem.”

Belangrijk mobiliteitsknooppunt

“Dit is een bevestiging van het belang van Dendermonde als mobiliteitsknooppunt”, zegt schepen en volksvertegenwoordiger Tomas Roggeman, die voor N-VA alle spoormateries als parlementslid opvolgt. “Dit is een belangrijke investering van Infrabel in de Dendermondse spoorverbindingen. Met de installatie van de nieuwe Europese TCS-technologie zal het treinverkeer in onze streek nog een stuk veiliger worden.”

Infrabel is zich ervan bewust dat zo’n grote werf ook voor overlast zal zorgen. Er kan lawaaihinder zijn voor buurtbewoners, zowel overdag als ‘s nachts. Regelmatig zullen ook overwegen tijdelijk gesloten zijn. Van woensdagavond 4 maart tot zaterdagochtend 7 maart is dat al het geval voor de overweg in de Winningstraat in Dendermonde. Daar worden onderhoudswerken uitgevoerd. Alle verkeer, ook voetgangers en fietsers, moeten een omleiding volgen.

Als er werken op de spoorlijn bezig zijn, kunnen er geen treinen rijden. De NMBS organiseert daarom een vervangende busdienst tussen de verschillende stations om de mobiliteit te verzekeren. Op zondagochtend 24 mei zullen alle sporen opnieuw in dienst zijn. Dan vindt in Dendermonde de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang plaats en is treinverkeer nodig om de grote toevloed aan bezoekers naar de stad te stroomlijnen.