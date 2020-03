Groenmarkt geannuleerd, paaseitjes als cadeau voor personeel ziekenhuis Nele Dooms

25 maart 2020

12u52 0 Dendermonde Ook de jaarlijkse Groenmarkt in Oudegem zal niet doorgaan door de coronacrisis. De paaseitjes die de organisatoren voorzien hadden voor kinderen, schenken ze nu aan het personeel van het Dendermondse ziekenhuis.

Aanvankelijk hadden de organisatoren van de Groenmarkt in Oudegem er nog goede hoop op: het gebeuren zou voor de zesde keer plaatsvinden op Paaszondag 12 april. Tuinhier Oudegem zou de dorpskern rond de kerk en pastorie weer omtoveren tot een groene oase met internationale standhouders die allerlei planten en tuinartikelen aanbieden. Het zag er naar uit dat het een recordeditie zou worden. Als extra dit jaar was er een paaseitjesraap voor de allerkleinste bezoekers voorzien.

Maar uiteindelijk is nu toch beslist om de Groenmarkt te annuleren. “Voor de voorraad paaseitjes, die al aangekocht was voor de paaseitjesraap, moesten we een alternatief vinden, maar dat was snel gevonden”, zegt Kim Van Rossem, voorzitter van Tuinhier Oudegem. “We kochten ze zelf aan van de organisatoren van de Hartjesrit om het goede doel te steunen. De hele voorraad schenken we nu weg aan de zorgmedewerkers van Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius. Zij leveren nu enorme inspanningen in de strijd tegen het coronavirus en verdienen dus wel eens een opkikkertje.”