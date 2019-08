Groenere aanpak voor pleintje in Diepestraat Nele Dooms

01 augustus 2019

Het pleintje in de Diepestraat, op de hoek met de spoorwegovergang en de Boonwijkstraat in Sint-Gillis-Dendermonde, wordt vernieuwd. Eerder werd al beslist dat de voetpaden in deze straat heraangelegd worden. Het schepencollege maakt van die gelegenheid gebruik om ook het pleintje te herwaarderen met extra groen en beplantingen. Eind augustus zal een aannemer met de aanleg van een pad op het pleintje beginnen. Nadien wordt de groenzone onmiddellijk ingezaaid. De vaste planten worden in september en oktober geplant. Bomen en hagen zijn voorzien in november en december. “We trekken als stadsbestuur bewust de kaart van vergroening en ontharding”, zegt schepen van Klimaat en Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). “Daarom brengen we ook op dit pleintje extra groenelementen aan. Dit kadert in het verduurzamen van de stad. Dat is goed voor het klimaat en de biodiversiteit.”