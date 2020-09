Groene speelplaats, openlucht klas en moestuin: renovatie- en bouwproject basisschool Echo in stroomversnelling Nele Dooms

11 september 2020

10u06 0 Oudegem Vorig schooljaar nam gemeentelijke basisschool Echo een nieuwbouw in gebruik, en alweer wenkt een groot renovatie- en bouwproject voor de Oudegemse school. Die krijgt er onder andere een overdekte buitenklas, groenere speelplaats en mini-moestuin bij. Kostprijs? Liefst 1,7 miljoen euro. De werken moeten al in de zomer van 2021 starten.

Op een degelijke nieuwbouw, die extra ruimte voor het groeiend leerlingenaantal van de Echoschool moest bieden en een einde maken aan containerklassen, was het maar liefst vijftien jaar wachten. In september 2019 werd het complex eindelijk in gebruik genomen. Voor een volgende fase van een complete vernieuwing van de schoolsite is het nu duidelijk zo lang niet wachten. “We kregen van de subsidiërende overheid AGION plots bericht dat dit project op de prioriteitenlijst was gezet”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Daardoor zit deze renovatie en bouw nu in een stroomversnelling. Bedoeling is om met de werken al te starten in de zomer van 2021. Dit wordt een gigantisch project dat in vier fasen over twee jaar zal lopen. Tegen de zomer 2023 moet alles rond zijn.”

Extra klassen

De werken omvatten dan ook heel veel. De school beschikt nu al over een buiten leeshoek, die erg in de smaak valt bij de leerlingen. Daar komt nu ook een overdekte buitenklas bij. “Die zal zelfs gebruikt kunnen worden als min-amfitheater waar kinderen buiten les kunnen volgen”, zegt schepen Martine Van Hauwermerien (CD&V). “We laten ook de speelplaats onder handen nemen. Die moet een pak groener, en dus aantrekkelijker worden. Het ontwerp voorziet daarbij ook de aanleg van een moestuintje en een leesboom. Voorts krijgt de school een overdekte fietsenstalling, een polyvalente zaal en een buitenberging. Een extra troef wordt een modulaire ruimte met beweegbare wanden, zodat de school ook twee extra klassen kan maken indien nodig.”

Zonnepanelen

Bij het hele project wordt ook de kaart van duurzaamheid getrokken. Zo krijgen alle klaslokalen, zowel de nieuwe als de gerenoveerde, vloerverwarming. De energie daarvoor zal opgewekt worden met twaalf zonnepanelen. “We investeren ook in een verkeersveilige schoolomgeving”, zegt Dierick. “Aan de voorgevel van de school, aan de Ouburg, zullen we de beschikbare ruimte benutten om er een parkje aan te leggen. Dat kan dienen als ontmoetingsplaats waar ouders kunnen wachten op hun kinderen. Het zorgt ook voor een buffer naar de straat.”

Belangrijk is dat tijdens het volledige bouwproject de school gewoon kan doorlopen. Daarom zullen de sloopwerken die nodig zijn plaatsvinden in de zomer van 2021, als er in de vakantie geen leerlingen en personeelsleden aanwezig zijn. Het is de bestaande refter en het klaslokaal aan de Ouburg die gesloopt worden. In die eerste fase zal ook het bestaande gebouw aan de zijde van de Zijpestraat gerenoveerd worden. Aanpassingswerken aan het bestaande gebouw aan de Ouburg gebeuren om tijdens de werken een blijvend gebruik van die lokalen te garanderen.

In januari 2022 zal de nieuwbouw opstarten, om vervolgens in de volgende zomervakantie nog een reeks sloopwerken uit te voeren. Daarna volgt de volledige renovatie van het bestaande gebouw aan de Ouburg. De containerklassen verdwijnen tijdens de paasvakantie 2023. Om vervolgens de volledige speelplaats en de voortuin aan de Ouburg aan te leggen.