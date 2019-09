Groene en avontuurlijke speelplaats voor basisschool Kraaiennest Nele Dooms

20 september 2019

De kinderen van de gemeentelijke basisschool ‘t Kraaiennest in Grembergen kunnen zich voortaan uitleven op een avontuurlijke, groene speelplaats. Die bulkt van de natuurlijke speelelementen en werd vrijdagnamiddag officieel ingehuldigd door schepenen Martine Van Hauwermeiren (CD&V), Leen Dierick (CD&V) en Nele Cleemput (CD&V). Om het project te realiseren kreeg de school immers steun van het stadsbestuur. Een werkgroep ‘Het Groene Nest’, bestaande uit ouders, leerkrachten en directie, werkte het project uit. “De speelplaats voor de kleuters was aan een heraanleg toe en er werd gekozen voor natuur en avontuur”, zegt directeur Anneke Gabriel. “Een grote heuvel met glijbaan werd aangelegd, een podium verscheen en een blote voetenpad is een feit. Kinderen kunnen ook klauteren en klimmen in een rotstuin. Ook een zandbak en buitenkeuken werden geplaatst.” Ook voor de speelplaats van de lagere school zijn er bovendien plannen. Ook daar wordt gekozen voor avontuur en uitdaging. De verharde speelplaats zal plaats ruimen voor een groene zone, met onder ander zithoekje, een schuilhuisje, zandheuvel, een bosje met struiken en een evenwichtsparcours. Aan de klaslokalen komen moestuintjes.