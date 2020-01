Groendak voor nieuw rusthuis kan op subsidie rekenen Nele Dooms

08 januari 2020

14u51 2 Dendermonde Het groendak dat het stadsbestuur van Dendermonde wil realiseren op het nieuw te bouwen woonzorgcentrum aan de Rosstraat in Baasrode, kan op subsidie rekenen. Er komt een toelage van ruim 90.000 euro. Een groendak moet de biodiversiteit ten goede komen.

Dendermonde diende een aanvraag in voor subsidie in het kader van de projectoproep “groendaken en groengevels” van Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir. 32 van de 63 ingediende projecten werden goedgekeurd en kunnen zo op een toelage rekenen. Ook het rusthuis van Baasrode is daarbij. De minister besliste een subsidie van liefst 92.336,68 euro toe te kennen. Een eerste schijf van 36.934,67 euro wordt al in de tweede helft van deze maand uitbetaald.

De nieuwbouw voor het rusthuis Sint-Vincentius van Baasrode krijgt een groendak van ruim 2.650 vierkante meter. “Door te werken met verschillende substraatdiktes kan de vegetatie meer variëren”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Er zal een combinatie voorzien worden van vetplanten, grassen en weidebloemen, met een bloeiperiode van vroege lente tot late herfst. Hierop zullen veel insecten, bijen, vlinders en vogels op afkomen. De biodiversiteit zal er dus wel bij varen.”

Op de site van het nieuwe rusthuis, waarvan de bouw volgend najaar moet starten en dat 23 miljoen euro zal kosten, worden overigens nog andere initiatieven genomen voor biodiversiteit. “We herstellen de waterloop op het terrein, leggen een centrale volkstuin aan en voorzien een wadi of waterbuffer”, zegt schepen van klimaat en openbare gebouwen Leen Dierick (CD&V).