Groen pleit voor groepsaankoop regenwatertonnen Nele Dooms

09 juli 2020

Oppositieraadslid Iris Uyttersprot (Groen) pleitte er tijdens de jongste gemeenteraad in Dendermonde voor om een groepsaankoop voor regenwatertonnen te organiseren.

“In deze tijden van steeds grotere periodes van droogte en zorg voor het klimaat, zijn regenwatertonnen een dankbaar initiatief”, meent Uyttersprot. “Ze zijn ook eenvoudiger te installeren dan een regenput. Het regenwater dat in deze tonnen wordt opgevangen kan gebruikt worden om planten en bloemen water te geven, wat een besparing op het drinkwater oplevert. Bovendien zijn er tegenwoordig regenwatertonnen in heel mooie vormen, die ook een decoratief effect in de tuin kunnen hebben.”

Volgens Groen kunnen inwoners de regenwatertonnen in de achtertuin of aan de voorgevel, eventueel op het voetpad, plaatsen. “Als er tegeltuintjes mogelijk worden gemaakt voor het klimaat, dan moet dit voor regentonnen ook kunnen”, meent Uyttersprot. “De stad zou hier acties aan kunnen koppelen om mensen te stimuleren regenwatertonnen aan te schaffen.” En door een groepsaankoop te organiseren, zijn deelnemers zeker dat ze een lagere prijs betalen.”

Schepen van klimaat Leen Dierick (CD&V) staat niet weigerachtig tegenover het idee. “Al denk ik dat Dendermonde alleen te klein is om zo’n groepsaankoop te organiseren”, zegt ze. “Dit zou beter via een intercommunale of de provincie gebeuren. Hoe groter de schaal, hoe voordeliger dit immers is. Bovendien mag het ook niet te simpel voorgesteld worden. Aan een regenton plaatsen, is immers ook een praktische, technische kant.”