Groen niet te spreken over aanpak herstellingswerken Oudegemsebaan: “Meer aandacht voor informeren inwoners nodig” Nele Dooms

06 januari 2020

12u06 0 Dendermonde Oppositiepartij Groen van Dendermonde is niet te spreken over de gang van zaken bij de nodige herstellingswerken op de Oudegemsebaan in Oudegem. De riolering zou er zo snel mogelijk hersteld worden na een verzakking, maar de afgebakende werfzone ligt er ondertussen verlaten bij. “Terwijl er wel hinder is voor fietsers”, klinkt het. “Er moet ook meer aandacht zijn voor het informeren van de buurtbewoners.”

Eind november deed zich op de Oudegemsebaan, tussen de huisnummers 118 en 126, een wegverzakking voor. Een defecte riolering bleek het probleem. Het stadsbestuur kondigde daarop aan dat in eerste instantie voorbereidende werken zouden plaatsvinden en in een tweede fase, zo snel mogelijk een definitieve herstelling zou uitgevoerd worden. Verantwoordelijke daarvoor is Aquafin.

“Alleen blijkt nu dat Aquafin die werken pas vanaf 20 januari weer zal opstarten”, zegt Aline Willen van Groen. “Korte termijn kan je dat al niet meer noemen als de totale duurtijd oploopt tot ruim twee maanden. Overigens vonden we die info alleen bij Aquafin. Buurtbewoners van de Oudegemsebaan zijn door de stad niet op de hoogte gebracht en ook op de website is geen informatie te vinden van wanneer de werken weer zouden starten. En dat terwijl het nieuwe stadsbestuur constant de mond vol heeft van het meer betrekken van de burgers.”

Groen stoort zich bovendien aan de werfzone en huidige signalisatie. Zo staat er een bord “fietsers afstappen en over het voetpad”. “Terwijl er niet eens werken bezig zijn en fietsers op dit ogenblik eigenlijk perfect hun route over het fietspad kunnen vervolgen”, zegt Willen. “Er zijn dus nog geen werken, maar er is wel al hinder voor de fietsers. Dit is gewoon onaangepaste signalisatie.”

In haar eigen berichtgeving in december had het stadsbestuur wel al aangegeven dat de signalisatie en bijhorende verkeersmaatregelen van in de eerste fase zouden blijven gelden tot de werken weer zouden opstarten. De duurtijd van de tweede fase voor de definitieve herstelling is niet duidelijk.