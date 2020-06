Groen licht voor komst Albert Heijn: supermarktketen zal gelijkvloers complex Mechelse Poort innemen Nele Dooms

17 juni 2020

17u11 0 Dendermonde Het licht staat op groen voor de komst van een Albert Heijn in Dendermonde. Het schepencollege gaf zijn fiat voor dit dossier. De supermarkt zal zo goed als het volledige gelijkvloers van het complex Mechelse Poort, op de hoek van de Oude Vest in hartje stad, innemen. De opening wordt nog dit jaar voorzien.

Albert Heijn, die publiek lokt met ‘Hollandse’ en dus goedkope prijzen, beschikt al over verschillende vestigingen in België en koestert de ambitie om dat aantal nog te doen stijgen. De supermarktketen liet zo ook zijn oog vallen op de Ros Beiaardstad. De keten diende hiervoor al geruime tijd geleden een aanvraag voor een vergunning in bij het Dendermondse stadsbestuur. Het dossier sleepte even aan, maar de kogel is nu door de kerk: het schepencollege keurde zopas de komst van Albert Heijn naar het stadscentrum goed.

Bedoeling is dat de vestiging komt in het complex Mechelse Poort, op de hoek van de Oude Vest en de Leopoldlaan. Pal in het winkelcentrum dus. De supermarkt zal zo goed als het volledige gelijkvloers van het complex innemen. Dat is goed voor zo’n 1.900 vierkante meter aan winkeloppervlakte.

Dat het verlenen van een vergunning wat langer aansleepte, had te maken met enkele knopen die nog doorgehakt moest worden. Zo moest er duidelijkheid komen waar er veilig en snel geleverd zou kunnen worden voor de supermarkt. Daarvoor zal er op de Oude Vest een toeleveringszone voorzien worden. Ook voor het gebruik van de parking, waar de stad 80 bovengrondse en 90 ondergrondse parkeerplaatsen bezit, moest een akkoord gemaakt worden. Daarrond is beslist dat klanten van Albert Heijn de bovengrondse plaatsen kunnen gebruiken voor anderhalf uur als ze in de supermarkt winkelen. Ze krijgen dan aan de kassa een ticket om naar buiten te rijden.

Bij Albert Heijn zijn ze alvast opgezet dat het dossier rond is. De opening van de supermarkt zal nog dit jaar plaatsvinden. Deze zomer start een wervingscampagne voor personeel. Ook schepen van lokale economie Dieter Mannaert (CD&V) is tevreden met het fiat. “Ik heb de voorbije weken en maanden enorm aan het dossier getrokken om een vestiging voor Albert Heijn in Dendermonde te realiseren”, zegt hij. “We hebben met de komst van AH een kwalitatieve invulling voor het complex Mechelse Poort. Positief is dat er ook een goede overeenkomst over de gezamenlijke parking uit de bus gekomen is. Dit is ook belangrijk in het kader van de toekomstige ingrijpende heraanleg van de Oude Vest. Deze parking zal de eerste zijn die bezoekers van het winkelcentrum tegenkomen.”