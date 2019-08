Groen kaart onveilige verkeerspunten voor fietsende scholieren aan: “Wie durft zijn kinderen nog met gerust hart met de fiets naar school sturen?” Nele Dooms

30 augustus 2019

16u17 0 Dendermonde De start van een nieuw schooljaar betekent ook dat weer honderden kinderen en jongeren met de fiets van en naar school fietsen. Naar aanleiding daarvan kaart oppositiepartij Groen de onveilige verkeerssituaties in de stad aan. En dat blijken er heel wat te zijn. Dubbel oppassen geblazen is het op deze volgende locaties. Een overzicht van de grootste problemen:

“Wie durft zijn kinderen nog met een gerust hart met de fiets naar school sturen?”, vraagt gemeenteraadslid Iris Uyttersprot zich af. “We sloegen er bij Groen de SchoolRouteKaart op na en die toont aan dat er in Dendermonde, toch een scholenstad, nog veel moet verbeteren op vlak van veiligheid voor fietsende scholieren. De lijst met knelpunten is lang. En dat terwijl na twee maanden vakantie opnieuw honderden kinderen in deze stad van en naar school zullen fietsen.”

Al langer gekende punten zijn het drukke kruispunt de Mechelse Poort, op de kruising van LeopoldII-laan, Noordlaan, Grembergenbrug en Mechelsesteenweg, waar overstekende fietsers in conflict komen met afslaand autoverkeer. “Ook de Mechelsesteenweg is niet veilig, verschillende fietspaden langs de gewestwegen laten te wensen over, en aan het station ontbreekt het aan voldoende fietsenstallingen”, zegt Uyttersprot.

Ook de Heirstraat in Sint-Gillis is opgenomen in de knelpuntenlijst, omdat die erg smal is en wagens zich dicht bij de fietsers begeven. Daar komt ook nog eens het kruispunt van de Sint-Gillislaan met de Burgemeester Potiaulaan en de Processiestraat bij. “Gevaarlijk omdat automobilisten er geregeld de pas van fietsers afsnijden”, klinkt het.

Belangrijk aandachtspunt is de werfzone aan papierproducent VPK in Oudegem. In deze zone bevinden zich fietsroutes, het station van Oudegem en een verplaatste bushalte. “Naar de beloofde veilige zone voor fietsers en voetgangers is het zoeken”, zegt Uyttersprot. “Fietsers en voetgangers moeten zich op de werf begeven tussen uitstekende boordstenen, buizen en diepe putten.”

De werken aan VPK hebben bovendien nog meer gevolgen voor de verkeersveiligheid. Het zwaar verkeer wordt omgeleid via de Zandstraat in Appels. “Die drukke en te smalle baan, zonder fietspaden, is al onveilig en nu wordt het probleem voor fietsers daar nog eens groter”, zegt Aline Willen van Groen. “We hopen hier op beter afgebakende zones, meer signalisatie en extra toezicht.”

Dat de Sint-Gillislaan in Sint-Gillis recent een fietssuggestiestrook kreeg aangelegd, is voor Groen een goede zaak. “We zijn tevreden met elke nieuwe maatregel die fietsers ten goede komt”, zegt Willen. “Maar het gaat al te ver om na de aanleg van een fietssuggestiestrook te spreken van een veilige schoolroute. Er is vooral nog veel werk aan de winkel.”