Groen dient klacht in voor vandalisme aan affiches Nele Dooms

27 mei 2019

09u57 0

Niet alle verkiezingscampagnes in de streek bleven gespaard van vandalisme. Slachtoffer aan de eindstreep was Groen. De partij zag haar affiches langs de fietssnelweg tussen Grembergen en Hamme gevandaliseerd. Onbekende daders overplakten gezichten met stickers. Zo kreeg de Lebbeekse verkiezingskandidaat Tim Pollet een sticker met “Schild en Vriend” over zijn hoofd. Bij Groen tillen ze zwaar aan de zaak. “We gaan hiervoor klacht indienen”, zegt Aline Willen, voorzitter van Groen Dendermonde en als derde opvolger op de Federale lijst. “Wij hebben de voorbije weken en maanden steeds op een positieve manier campagne gevoerd. Dit is niet alleen vandalisme, maar ook respectloos ten opzichte van andere partijen, andere ideologieën en de democratische principes.” Groen boekte overigens in de regio ongeveer een status quo. Voor het kanton Dendermonde, dat ook Lebbeke en Buggenhout omvat, behaalde de partij voor de Kamer een zelfde resultaat als in 2014 met 6,9 procent. Voor het Vlaams Parlement werd een heel kleine winst van 0,9 procent opgetekend, met een resultaat van 7,5 procent. Voor heel Oost-Vlaanderen ging de partij er een dikke procent op vooruit, met 10,3 procent voor de Kamer en 10,5 procent voor het Vlaams Parlement.