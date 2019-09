Greg Van Avermaet wint in Montréal, supportersclub juicht Nele Dooms

16 september 2019

08u45 0 Dendermonde Eventjes geleden, maar wielrenner Greg Van Avermaet, sinds een paar jaar streekgenoot uit Dendermonde, heeft nog eens een overwinning te pakken. Hij reed als eerste over de eindmeet tijdens de Grand Prix Cycliste de Montréal. De Supportersclub Greg Van Avermaet juicht.

De wedstrijd vond, omdat die in Canada gereden werd, tijdens de nacht van zondag op maandag plaats. Een paar dagen eerder was Greg Van Avermaet al derde geëindigd in de Grand Prix de Cycliste de Québec. In Montréal deed hij vervolgens nog beter. Het was een spannende race, met flink wat concurrentie. Maar Greg slaagde erin af te rekenen met de tegenstand en tijdens een lastige sprint bergop iedereen te verslaan.

Het is de tweede keer dat de 34-jarige Dendermondenaar de GP Montréal wint. Voor velen is deze nieuwe overwinning het bewijs dat de wielrenner goed in vorm is om ook te presteren tijdens het komende Wereldkampioenschap in Yorkshire eind deze maand.

Ook bij de supportersclub Greg Van Avermaet zijn ze blij en geloven ze erin. “Natuurlijk hebben we de wedstrijd op televisie gevolgd”, zegt Tania De Mey van de supportersclub. “De laatste kilometers werd Greg vanuit België serieus aangemoedigd en het was heel fijn hem als eerste over de meet te zien rijden. Hij heeft erg had gewerkt in stilte. En kijk, hij doet het toch maar weer. En nu hop naar het WK!”