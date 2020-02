Gratis PMD-zakken voor sportverenigingen Nele Dooms

20 februari 2020

13u42 0 Dendermonde Sportverenigingen in Dendermonde krijgen in de toekomst gratis PMD-zakken van de stad ter beschikking. Het gaat om de grootste exemplaren van 120 liter. Met deze maatregel wil het stadsbestuur inzetten op maximaal afval sorteren.

Tot nu toe werden via afvalintercommunale Verko gratis PMD-zakken bedeeld aan scholen, stadsdiensten en de gevangenis. Nu is beslist om ook sportclubs in het rijtje op te nemen. Voorwaarde daarbij is dat sportclubs zelf een beleid opzetten rond recyclagegedrag en het beperken van zwerfvuil.

“Deze grote zakken van 120 liter zijn niet te koop en kunnen enkel via Verko bekomen worden”, zegt schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA). “De stad zal zelf contact opnemen met de betrokken verenigingen om dit te regelen. Met deze maatregel kunnen we het sorteergedrag bij verenigingen verhogen. Tegelijk zorgen we er voor dat wie sorteert ook beloond wordt met gratis PMD-zakken. Op deze manier steunen we onze verenigingen.”

Meer over milieu

milieuvervuiling

afval

politiek