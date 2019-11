Grandioos maakt van Winterhappening tweedaags gebeuren Nele Dooms

26 november 2019

16u51 0 Dendermonde Handelsvereniging Grandioos, die de handelaars van Grembergen verenigt, zal ook dit jaar een Winterhappening organiseren. Na het succes van vorig jaar, is dat evenement toe aan een tweede editie. Het moet vooral een gezellig gebeuren worden, waar jong en oud van kan genieten. Het wordt een tweedaagse happening.

De Winterhappening vindt plaats op zaterdag 30 november en zondag 1 december. Plaats van het gebeuren is een nieuwe locatie, namelijk de speelplaats van de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK van Grembergen aan de Rootjensweg. Iedereen is er welkom op zaterdag vanaf 18 uur. De organisatoren serveren dan een aperitief, warme wintergroenten en gebraad en wild. Volwassenen betalen 25 euro om mee te eten, kinderen 15 euro. Op zondag openen vanaf 11 uur allerlei verschillende drank- en eetstandjes. De happening start met een aperitiefconcert van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. Om 13 uur treden de vendeliers van Volkskunstgroep Reynout op en om 14 uur komt dansgroep Nele langs. Sinterklaas maakt zijn opwachting om 15 uur. De gelegenheidsband Grandioos zorgt vanaf 17 uur voor ambiance, gevolgd door de Grembergse muziekband Mary@TheManiacs om 19 uur. Iedereen is welkom. Info: www.grandioosgrembergen.be.