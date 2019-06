Graffiti op zeventig meter langer muur geeft Vlasmarkt leuker uitzicht Nele Dooms

27 juni 2019

14u34 0 Dendermonde De Vlasmarkt in Dendermonde krijgt een aantrekkelijkere look. De zeventig meter lange muur die momenteel een bouwwerf afsluit wordt ‘gepimpt’ met graffiti. Het initiatief gaat uit van Bakermat, het nieuwe project dat creativiteit en jong ondernemerschap in Dendermonde een duw in de rug wil geven.

“We vroegen de aannemer of we de muur mochten beschilderen en kregen fiat”, zegt Joke Sonjeau, bovenlokaal projectmedewerker. “Jonge kunstenaars en graffiti-artiesten kunnen er nu hun ding op doen. Elke artiest krijgt de kans om zijn creatieve brein los te laten op levensgrote panelen. Deze kunstwerken zullen de komende maanden de Vlasmarkt opfleuren.”

Een achttal graffiti-artiesten ging al aan de slag. Aanstaande zondag 30 juni zal de muur tijdens een groot graffiti-event helemaal afgewerkt worden. “Elke artiest met interesse om een levensgroot werk op de wall te plaatsen, is welkom”, klonk het. “Ze moeten alleen een foto van hun werken sturen naar Bakermat Dendermonde op Facebook, of via joke@jhzenith.be.” Bakermat zorgt ervoor dat er professionele materialen beschikbaar zijn zoals witte grondverf en spuitbussen. Ook wie nog niet genoeg ervaring heeft, maar wel zin heeft om de kneepjes van het vak te leren, is welkom. Zij kunnen hun eigen tags bedenken en ontwerpen en de trucs van een ervaren graffiti-artiest leren.

Het graffiti-event start vanaf 10 uur.