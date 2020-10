Gouden Petattencross wordt bewegwijzerde mountainbike toerrit Nele Dooms

06 oktober 2020

13u25 0 Oudegem Het coronavirus gooide bijna roet in het eten, maar de jaarlijkse Gouden Petattencross in Oudegem gaat dan toch door. Het wordt evenwel geen wedstrijd op een crossterrein achter de sporthal, maar wel een bewegwijzerde mountainbike toerrit.

De Gouden Petattencross vond al vijf jaar op rij plaats en was van meet af aan het succes. Op de terrein aan de sporthal van Oudegem bouwden vrijwilligers van Wielerclub Eendracht telkens een crossparcours uit, met grote en kleine hindernissen voor voldoende spektakel. Er werden verschillende wedstrijden gereden, van ludiek tot meer serieus.

“In die traditionele gedaante kan onze Petattencross dit jaar door de coronacrisis echter niet doorgaan”, zegt Bart Van Malderen. “Maar helemaal niets doen, was geen optie. Dus gingen we op zoek naar een coronaproof alternatief. Dat zijn een bewegwijzerde mountainbike toerrit en een begeleide wegrit geworden. Beiden vinden plaats in en rond Oudegem.”

Met afstanden van 36, 44 of 56 kilometer is het mountainbikeparcours haalbaar voor iedereen. De wegrit gaat over 75 kilometer vlakke wegen op drie verschillende snelheden. Die laat de deelnemers kennis maken met mooie rustige wegen in de ruime omtrek van Dendermonde. Aankomst en vertrek zijn voorzien aan de sporthal van Oudegem, aan de Ouburg.

De Gouden Petattencross in alternatief jasje vindt plaats op zondag 11 oktober. Er kunnen 200 liefhebbers deelnemen. Die starten verspreid over verschillende tijdstippen. Voor het vertrek en na de aankomst is een mondmasker verplicht. Wie wil meedoen, kan nog inschrijven tot vrijdag 9 oktober via www.kwc-eendracht.be. “Iedereen op de fiets blijft het motto van onze club ook in corona-tijden”, zegt Van Malderen.