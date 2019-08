Gouden medaille voor Etienne Heyvaert met boogschieten Nele Dooms

20 augustus 2019

14u57 0 Dendermonde Etienne Heyvaert, boogschutter uit Baasrode, is erin geslaagd om een gouden medaille in de wacht te slepen.

Dat deed hij tijdens zijn deelname aan de Europese Mastergames in Italië, met de Recurve Boog in de categorie Heren 70+. “Het was een heel spannende finale”, zegt Heyvaert. Die kan nu de zoveelste titel aan zijn palmares toevoegen. “Als prille twintiger begon ik met boogschieten, in het spoor van mijn vader, bij de Grembergse club Elite”, vertelt hij. “Daarna lag ik zeventien jaar stil tot een vriend me in 2002 warm maakte om de draad weer op te pikken. Dat heeft me duidelijk geen windeieren gelegd. Blij dat ik na jaren stilte de draad weer oppikte.”