Gouden certificaat voor ziekenhuis Sint-Blasius: negentig procent medewerkers liet zich vaccineren tegen griep Nele Dooms

06 januari 2020

13u32 9 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde heeft een gouden certificaat bemachtigd voor de hoge vaccinatiegraad tegen de griep in het ziekenhuis.

De Vlaamse overheid reikt sinds vorig jaar dergelijke certificaten uit aan ziekenhuizen waarbij tachtig procent van het personeel zich liet vaccineren tegen griep. Het Dendermondse ziekenhuis deed dit jaar echter nog een pak beter, met een vaccinatiegraad van liefst negentig procent. “Eigenlijk is voor zo’n hoog percentage nog geen certificaat uitgevonden”, zegt dokter Walter Swinnen, adjunct-hoofdarts. “Maar het meest deugd doet de wetenschap dat we in AZ Sint-Blasius op deze manier onze patiënten maximaal beschermen tegen griep. We zetten ons in het ziekenhuis al jaren in om patiënten te beschermen tegen griep. Zorgverleners en personeelsleden in de zorgsector lopen immers niet alleen een groot risico om griep te krijgen, maar ook om patiënten ongewild te besmetten. Het ziekenhuis sensibiliseert daarvoor artsen en personeelsleden om zich te laten vaccineren. De vaccins worden gratis aangeboden. Elke winter leggen we onze medewerkers uit, dat zij door zich te laten vaccineren levens kunnen redden. Ook dit jaar hebben we intens campagne gevoerd. Met een fantastisch resultaat.”