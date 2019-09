Goedkoop sporten na school dankzij speciale pas Nele Dooms

10 september 2019

17u00 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde steunt de Sport-Na-Schoolpas, een initiatief van Sport Vlaanderen en Moev. Met de pas kunnen scholieren uit het secundair onderwijs kiezen uit een aanbod van naschoolse sportactiviteiten en daar aan deelnemen tegen een aantrekkelijk tarief.

Met de Sport-Na-Schoolpas kunnen scholieren tegen een spotprijs deelnemen aan eigentijdse sporttakken zoals fitness, padel, squash, judo enzovoort. “Meteen na schooltijd kunnen zij gaan sporten voor minder dan 1,5 euro per week, zonder dat zij zich hiervoor al te ver moeten verplaatsen”, zegt Bart Nonneman van Sport Na School. Het stadsbestuur juicht het initiatief toe. “We willen zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen krijgen, ook jongeren”, zegt schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V). “De Sport-Na-Schoolpas is daar een ideaal middel toe. Met zo’n pas kunnen de Dendermondse jongeren sporten waar, wanneer en hoeveel ze willen. Dit laagdrempelige initiatief is ideaal om alle jongeren over de streep te trekken om kennis te maken met een sport of om te proeven van een nieuwe sport.” De activiteiten sluiten aan op de schooluren en vinden meestal plaats tussen 16 en 18 uur. De pas kost 45 euro per schooljaar voor 30 weken sport. Geïnteresseerden kunnen terecht op het SNS-startevent op woensdag 11 september om 13.30 uur in de Meirdam, Sint Onolfsdijk 12 in Dendermonde. Info: www.sportnaschool.be.