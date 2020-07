GO!Talent start met nieuwe opleidingen: Sport- en Kunstonderwijs vanaf september Nele Dooms

03 juli 2020

15u12 0 Dendermonde/Zele GO!Talent zorgt vanaf volgend schooljaar voor een primeur in de regio. De school biedt vanaf dan twee nieuwe opleidingen aan. Daarmee wordt sport- en kunstonderwijs in Dendermonde en Zele geïntroduceerd.

GO!Talent is een school voor secundair onderwijs met vestigingen in Dendermonde en Zele. In beide campussen zal vanaf september de KSO-richting “Beeldende en Architecturale Kunsten” te volgen zijn. Dendermonde krijgt er ook nog de TSO-richting “Lichamelijke Opvoeding en Sport” bij. “Beide opleidingen bestaan uit een algemene vorming, aangevuld met specifieke sport- of kunstvakken”, zegt directeur Tom Rydant. “In eerste instantie organiseren we dit voor het derde en het vierde jaar secundair. Erna kunnen ook het vijfde en zesde jaar volgen.”

Dat de opleiding “Lichamelijke Opvoeding en Sport” op de Dendermondse campus zal plaatsvinden, is geen toeval. “We beschikken hier over bijzonder mooi gelegen sportvelden aan ons internaat”, zegt Rydant. “Zowel theoretische vakken als de praktijk van verschillende sporten worden in de groene en rustgevende omgeving aan de oevers van de Brusselse Forten georganiseerd. Deze campus wordt een echte ‘sportcampus’, met ook al de bestaande opleiding ‘Buurtsportwerker’ en met ‘Sportwetenschappen’, dat het Atheneum op ASO-niveau opstart.”

De opleiding “Beeldende en Architecturale Kunsten” zal zowel in Dendermonde als Zele georganiseerd worden. Het moet mee de site aan de Aloïs De Beulelaan 17 “Den Bunder” in Zele nieuw leven inblazen. “De KSO-richting mikt op creatieve jongeren die naast een brede algemene vorming, uitgebreid willen kennismaken met een artistieke component. Ze maken kennis met onder andere tekenen, schetsen, schilderen, boetseren en vormgeven in hout of steen, maar worden ook ondergedompeld in de wereld van de architectuur”, klinkt het. Info: www.go-talent.be.