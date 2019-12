GO!-onderwijs lanceert nieuwe leefschool op huidige kleutersite in wijk Keur Nele Dooms

02 december 2019

14u18 1 Dendermonde Dendermonde krijgt een nieuwe leefschool. Daar zorgt de GO!-scholengroep 18 voor. De methodeschool zal bij de start van volgend school, op 1 september, de deuren openen. Dat gebeurt op de site waar nu het kleuteronderwijs van het Atheneum, aan de Posthoornstraat in de wijk Keur, georganiseerd wordt. De naam van de nieuwe school blijft nog een geheim tot de officiële opening.

Voor ouders die hun kinderen graag naar een methodeschool sturen, is er dus goed nieuws. Eerder kregen ze al de opdoffer te verwerken dat het Dendermondse stadsbestuur een einde maakt aan haar freinetschool in Appels. De Appelbloesem is dit schooljaar voor een laatste keer open. Eind juni valt het doek. Ouders die daar nu kinderen hebben, lieten daarover flink wat protest horen maar de stad bleef bij haar beslissing.

Volgend schooljaar komt er wel een alternatief. Daar zorgt de GO!-scholengroep 18 voor. Die start op 1 september 2020 met een nieuwe leefschool voor kleuter en lager onderwijs in Dendermonde. Dit werd zopas beslist door de raad van bestuur van de scholengroep. “Dendermonde was tot nu de enige regio in onze scholengroep waar we nog geen ervaringsgericht methodeonderwijs aanbieden”, zegt algemeen directeur Tania De Smedt. “Zowel in Wetteren, Hamme, Lokeren als Oosterzele zien we dat ouders zeer bewust kiezen voor onze leefscholen. Omdat we ook in Dendermonde een duidelijk vraag merken, is beslist ook hier methodeonderwijs te beginnen aanbieden.”

Vraag is zeer groot

De school is overtuigd van een succesvolle toekomst. “De vraag naar methodeonderwijs is zeer groot”, weet De Smedt. “De wachtlijsten voor dergelijke scholen zijn dan ook aanzienlijk. En vaak maken ouders verre verplaatsingen om een geschikte school te vinden. Steeds meer ouders kiezen immers bewust voor ervaringsgericht leren. Dat zal in Dendermonde niet anders zijn.”

Het GO!-onderwijs wil in de nieuwe school inzetten op gepersonaliseerd samen leren. “Elk leerproces is een uniek verhaal en we geven kleur aan leren”, klinkt het. “We willen vooral een warme leef- en leeromgeving waarin leerlingen op een zelfbewuste manier leren samenwerken met anderen. De leerstof wordt ervaringsgericht en op een levensechte manier aangeboden. Toekomstige ouders en de brede omgeving zullen sterk betrokken worden in de schoolwerking.”

Beperkte capaciteit

Nu de kogel door de kerk is, zal er de komende maanden volop gewerkt worden om op 1 september de deuren te kunnen openen. De leefschool zal een plaats krijgen in de Posthoornstraat in de wijk Keur, waar nu al kleuteronderwijs van het Atheneum Dendermonde wordt georganiseerd. Voor het eerste werkingsjaar start de school met een beperkte capaciteit van 50 kleuters en 60 leerlingen in de lagere school. Inschrijven kan vanaf 2 maart. In januari zal een eerste infomoment plaatsvinden voor geïnteresseerde ouders.