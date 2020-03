GO!MAD organiseert infodag met kennismakingslessen Nele Dooms

08 maart 2020

10u21 0 Dendermonde GO!MAD, de Middenschool Atheneum in Dendermonde, organiseert op zaterdag 14 maart een infodag met kennismakingslessen. Die is bestemd voor jongeren die op 1 september de stap naar het secundair onderwijs zetten. Het aantal leerlingen dat kan inschrijven is beperkt.

GO!MAD in Dendermonde kende de voorbije jaren steeds meer belangstelling. De school voerde daarom een maximum aantal leerlingen in. Voor volgend schooljaar worden de inschrijvingen in het eerste jaar beperkt tot 220 leerlingen in de A-stroom en 45 leerlingen in de B-stroom.

Met de infodag krijgen jongeren de kans om op een actieve manier kennis te maken met het aanbod van de school. Er zijn verschillende kennismakingslessen om de interesses, kwaliteiten en talenten te verkennen. Daarbij komen de opties klassieke talen, STEM, dans, voetbal, techniek, wetenschap, informatica, woord, sport en de oriëntatieklas aan bod.

Voor de ouders is er gelijktijdig een infomoment en rondleiding door de school voorzien. De infodag op zaterdag 14 maart start om 8.30 uur. Geïnteresseerden kunnen de school binnen via de Geldroplaan. Registreren kan via 052/25.17.76 of via www.go-mad.be.