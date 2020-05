GO! Atheneum biedt vanaf september onderwijs in andere talen aan Nele Dooms

27 mei 2020

15u38 0 Dendermonde Het GO!-Atheneum van Dendermonde start het volgende schooljaar met het zogenaamde Clil-onderwijs. Leerlingen van het secundair onderwijs zullen daardoor vanaf september bepaalde vakken in een andere taal kunnen volgen. “Dit helpt om een taal beter onder knie te krijgen”, klinkt het.

“Het Atheneum start met het initiatief omdat de kennis van meerdere talen steeds belangrijker wordt, ook in het hoger onderwijs”, zegt directeur Gerd De Wit. “Clil is een vorm van meertalig onderwijs. Leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld geschiedenisles in het Frans of economie in het Engels. Dat zijn twee vliegen in één klap: leerstof van het ene vak bijleren en competenties in de taal ontwikkelen. En ze zijn beter voorbereid op de hogeschool of universiteit, waar regelmatig vakken in het Engels gegeven worden.”

Clil start in de 2de graad van het secundair. “Daar zullen donkere middeleeuwen besproken worden in het Engels en inzichten verschaffen in de islamitische godsdienst gebeurt in het Frans”, zegt De Wit. “Ook de leerkrachten wiskunde en natuurwetenschappen bereiden zich voor om hun vakken in de toekomst in een andere doeltaal te geven.” De school benadrukt wel dat leerlingen de keuze behouden om vakken ook gewoon in het Nederlands te blijven volgen.