Gloednieuwe voertuigen voor politiezone Dendermonde Koen Baten

03 juni 2020

15u07 0 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde beschikt sinds vorige week over twee gloednieuwe voertuigen. Het gaat om een nieuwe Volvo die dienst doet als patrouille- en interventievoertuig, en een materiaalwagen op CNG die de oude camionette van 13 jaar zal vervangen. “Het nieuwe patrouillevoertuig heeft dezelfde spullen aan boord als een combi, maar veel praktischer", zegt korpschef Patrick Feys.

De nieuwe Volvo V90 is het vlaggenschip van alle wagens in Dendermonde. Het is een 4x4 die zal ingezet worden op alle terreinen. Het voertuig werd afgelopen vrijdag opgehaald bij de garage in Grembergen in het bijzijn van de burgemeester, uiteraard met respect voor de social distancing. “Naast alle standaard materiaal beschikt de wagen ook over een multifunctionele lichtbalk die niet alleen heel zichtbaar is voor de andere weggebruikers maar ook kan gebruikt worden bij zoekingen of onverlichte plaatsen voldoende te verlichten", aldus de korpschef. “Ook het nieuwe systeem is geïntegreerd in het voertuig zodat onze mensen op het terrein onmiddellijk alles kunnen raadplegen en gebruiken", klinkt het.

Naast de nieuwe Volvo hebben ze ook nog een nieuwe materiaalwagen die de vorige vervangen heeft. Hij werkt op CNG en zal vooral gevonden fietsen en bromfietsers ophalen.