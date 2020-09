Gloednieuwe speeltuigen in Ganzegavers Nele Dooms

23 september 2020

16u48 0 Grembergen De wijk Ganzegavers in Grembergen beschikt heel binnenkort over gloednieuwe speeltuigen. Personeel van de technische dienst is gestart met de aanleg van het speelplein.

Dat het speelplein van de Ganzegavers een heraanleg krijgt, is het resultaat van een bevraging. De buurt was vragende partij voor extra speeltuigen. De speeltuigen die er stonden waren bovendien aan vervanging toe, wat het speelplezier niet ten goede kwam. “Daarom beslisten we de oude speeltoestellen weg te nemen en te vervangen door nieuwe, gekoppeld aan een leuke uitbreiding”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Voortaan zal de nieuwe speeltuin zowel voor de kleinsten als de iets oudere kinderen tal van uitdagingen bieden.”

De nieuwe speelruimte bestaat, naast een veertoestel voor jonge kinderen, uit een multifunctioneel speeltoestel met een glijbaan, een ladder en een brug, een evenwichtsspel en een veerelement. Het speelkasteel is op twee manieren toegankelijk: via een rechte ladder aan de kant van het huisje of via een brede massieve trap, beveiligd met relingen, aan de kant van de glijbaan. “Het kasteel heeft een huisje met een geschuurd massief houten dak, een glijpaal en een polyethyleen glijbaan”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Via een grote loopbrug kunnen de kinderen de ganse speelruimte doorkruisen. Ze kunnen zich ridders en prinsessen wanen.”

De nieuwe speeltoestellen zullen op een dikke laag zand staan. Ook daar kunnen de kinderen in spelen. “Kortom, dit wordt een speelterrein met vele activiteiten die bijdragen aan de motorische ontwikkeling en het evenwichtsgevoel”, zegt Cleemput. “Kinderen zullen dol zijn op deze buitenspeeltoestellen, waarin ze avonturen kunnen beleven die aan hun leeftijd en capaciteiten zijn aangepast. Dit biedt uren speelplezier.”