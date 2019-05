Gitaarmuziek in Cultuurkapel Odulphus Nele Dooms

28 mei 2019

17u25 0

Cultuurkapel Odulphus van Dendermonde presenteert op zaterdag 1 juni een concert met Raphaëlla Smits. De artieste met wereldfaam brengt een uniek gitaar recital. Haar programma is een gedurfde combinatie van twee werelden in de klassieke gitaarmuziek: recente virtuoze partituren en beklijvende stukken uit de barokperiode. Het concert begint om 20 uur. Toegangskaarten kosten 25 euro. Liefhebbers zijn welkom in de Cultuurkapel, aan de Sint-Onolfsdijk in Dendermonde. Info en reservatie: http://www.odulphus.be.