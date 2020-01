Gianni mag zich Prins Carnaval 2020 van Ros Beiaardstad noemen: “Ik draag titel op aan overleden vader” Nele Dooms

27 januari 2020



Gianni Van Gijseghem (22) mag zich Prins Carnaval 2020 van Dendermonde noemen. Hij slaagde er tijdens een prachtige verkiezingsshow in om het publiek te overtuigen van zijn kwaliteiten als carnavalsprins. Gianni was de enige kandidaat, maar moest er toch nog voor zorgen dat hij genoeg stemmen verdiende uit het publiek. Dat lukte hem met glans. “Er is dan ook met man en macht gewerkt om een topshow te kunnen neerzetten”, zegt Gianni. “Ik ben daar iedereen erg dankbaar voor. En ik ben dolgelukkig dat ik Prins Carnaval ben. Ik heb er zelfs woorden voor tekort.” Gianni heeft er een intensief campagnejaar opzitten, met gemengde gevoelens. De prinsentitel draagt hij op aan zijn overleden vader, die in 2001 zelf nog de titel van Prins Jonny mocht dragen. “Hij stierf onverwacht aan een hartaderbreuk op 41-jarige leeftijd”, vertelt Gianni. “Het zijn de carnavalisten die me toen, als achtjarige knaap, door het verdriet gesleurd hebben en me gesteund hebben. Daarom zit carnaval zo diep in mijn hart.” Gianni zal tijdens de komende carnavalsstoet in Dendermonde vol trots op de prinsenwagen staan, zijn vrienden van carnavalsgroep De Mikkadoos als zijn grootste fans.