Gezocht: Nieuwe initiatieven voor de eindejaarsperiode Nele Dooms

22 mei 2019

15u46 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde wil inzetten op nieuwe initiatieven tijdens de eindejaarsperiode. Het wil daarvoor beroep doen op inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven.

“We zoeken enthousiastelingen die tijdens de koopweekends in december de beleving voor inwoners, shoppers en toeristen in de binnenstad willen verhogen én Dendermonde als attractieve winkelstad in de verf zetten”, zegt schepen van Lokale Economie Dieter Mannaert (CD&V). “De stad zorgt voor de nodige ondersteuning voor de uitwerking, coördinatie en uitvoering van creatieve ideeën. Uit verschillende inspraakmomenten die we de voorbije jaren al organiseerden, kwamen vaak heel goede ideeën die bijdragen tot een leefbaar en levendig Dendermonde. Daarom gaan we nu een stapje verder en laten we de inwoners niet alleen ideeën geven, maar geven we ze ook de kans om ze samen met ons uit te voeren.”

Tijdens de jongste gemeenteraad opperde gemeenteraadslid Els De Wael (CD&V) al om de stad en de deelgemeenten in de kerstperiode op te vrolijken met stalletjes die kunnen uitgebaat worden door lokale verenigingen. “Ik voorzie alleszins extra budget dit jaar om de eindejaarsperiode in Dendermonde meer invulling te geven”, zegt schepen Mannaert. Wie toffe ideeën heeft, kan die doorgeven aan de Dienst Evenementen van de stad voor 20 juni.