Gezinsbond zorgt voor kinderkledij en speelgoed aan zachte prijsjes Nele Dooms

02 maart 2020

17u18 2

De Gezinsbond van Dendermonde organiseert op zaterdag 7 maart een tweedehandsbeurs. Vijftig leden doen mee en zorgen voor vijftig goed gevulde tafels met heel wat baby- en kinderkleding en allerlei speelgoed. Er zijn op de beurs kledij en spullen te vinden voor kinderen tot 14 jaar, en dat allemaal aan heel zachte prijsjes. De tweedehandsbeurs is te bezoeken van 10 tot 12.30 uur.

Geïnteresseerden kunnen terecht in het Oscar Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: bond_dendermonde@hotmail.com.