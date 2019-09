Gezinsbond organiseert tweedehandsbeurs Nele Dooms

30 september 2019

De Gezinsbond van Baasrode organiseert op zondag 6 oktober haar jaarlijkse Tweedehandsbeurs. Bezoekers vinden er kinderkledij, baby-uitzet en speelgoed aan heel zachte prijsjes. De organisatoren hanteren de “kapstokmethode”. Dat wil zeggen dat de verkopers niet zelf aan een eigen standje staan, maar alles wordt georganiseerd door de Gezinsbond. Kopers kunnen zo rustig spulletjes uitzoeken en afrekenen aan een centrale kassa. De tweedehandsbeurs is te bezoeken van 10 tot 12 uur. De toegang is gratis. Voor kinderen is er een springkasteel voorzien. Geïnteresseerden kunnen terecht in de turnzaal van gemeenteschool De Schakel, aan de Molenberg in Baasrode. Info: www.baasrode.gezinsbond.be.