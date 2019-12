Gezin wanhopig op zoek naar geliefde teckel Ernest: “Gedachte dat hij ‘s nachts in de kou doorbrengt, is ondraaglijk” Nele Dooms

12 december 2019

09u45 0 Dendermonde Céline Staelens en haar gezin uit Dendermonde zijn wanhopig op zoek naar hun geliefde teckel Ernest. Het hondjes is spoorloos en een zoektocht heeft tot nu toe niets opgeleverd. De baasjes doen nu een oproep aan iedereen in Dendermonde om te helpen zoeken. “Het idee alleen al dat ons hondje ‘s nachts in de kou moet doorbrengen, is ondraaglijk”, klinkt het. “Voor de vinder hebben we zeker een beloning in petto.”

Al elf jaar is teckel Ernest vaste waarde in het gezin van Céline Staelens uit Dendermonde. Het diertje wordt er vertroeteld en verwend en is de beste speelkameraad van de drie kinderen Jérôme, Joseph en Gaston. Maar recent liep het mis. “We waren voor een wandeling naar Buggenhout Bos gereden”, vertelt Céline. “Daar aangekomen, was Ernest zoals gewoonlijk eerst even druk bezig met snuffelen aan de ingang van het bos. Maar plots was hij verdwenen. We zochten in de omgeving en op de parking aan het bos, maar zonder resultaat.”

Uiteindelijk bleek dat andere bezoekers van het bos het verloren gelopen hondje ontdekt hadden, de teckel mee naar huis hadden genomen in Baasrode en daar de politie hadden gebeld om het dier op te halen. “De opluchting was dan ook groot toen ik telefoon kreeg van de politie dat Ernest terecht was”, zegt Céline. “Maar toen ik aan het politiebureau in Dendermonde aankwam, volgde een serieuze opdoffer. Onze Ernest was, bij het openen van de deur van het politievoertuig, uit de wagen gesprongen en gaan lopen. Hij was recht onder een poort gelopen en zo de achterliggende woonwijk rond de Kwintijnpoort in. Ondanks een zoekactie, is Ernest sindsdien spoorloos.”

Het gezin is er het hart van in. “Ons hondje maakt dan ook al zo lang deel uit van onze familie en de zoontjes zijn er dol op”, zegt Céline. “Uiteraard zijn we allemaal van de kaart. De gedachte “waar is ons hondje?” laat ons niet los. Het idee alleen al dat hij moederziel alleen in de kou ronddoolt, is ondraaglijk. Voor de kinderen proberen we er de moed in te houden en er te blijven in geloven dat Ernest wel terecht komt. Maar tot nu toe bleven oproepen via sociale media en flyeracties in de omgeving zonder resultaat.”

Het gezin zit met veel vragen: “Is Ernest de Noordlaan overgestoken en in het stadscentrum uitgekomen? Doolt hij nog in de wijk rond? Of zit hij ondertussen misschien al ergens in Appels? We weten het niet”, klinkt het. “Of misschien hebben andere inwoners van Dendermonde hem in huis genomen. Dan hopen we dat ze onze oproep opmerken en ons ons hondje terug bezorgen. Het zal onze schoonste dag ooit zijn als we Ernest terug hebben. Voor de vinder voorzien we zeker een beloning. Een vriend van ons die hamburger-restaurants heeft, suggereerde bijvoorbeeld al een jaar lang gratis hamburgers.”

Wie de ruwharige teckel Ernest opmerkt, kan contact opnemen met 0474/21.43.59.