Gezin verliest op drie maanden tijd twee auto’s nadat vrachtwagenchauffeurs wagen aanrijden in straat waar ze niet toegelaten zijn Koen Baten

16 mei 2020

13u16 252 Dendermonde Al voor de tweede keer in drie maanden tijd is de wagen van het gezin van Sarah Willockx zwaar beschadigd geraakt nadat er een vrachtwagenchauffeur tegen reed. Het gezin woont in de Vaerenbergstraat in Oudegem, waar vrachtwagens eigenlijk niet zijn toegelaten. Maar keer op keer negeren de chauffeurs het verbod. “Wij hopen dat er snel iets aan gedaan wordt”, zegt Sarah.

De eerste aanrijding vond plaats op 11 februari. Het ongeval gebeurde ‘s nachts. Een vrachtwagenchauffeur reed tegen de auto en pleegde nadien vluchtmisdrijf. Via camerabeelden kon de chauffeur echter geïdentificeerd worden. “Dat dossier zit intussen bij het parket, maar onze auto was toen wel total loss”, vertelt Sarah. “Gelukkig is de dader gevonden, maar hij laat nu wel niks meer van zich horen.”

Het gezin kocht een nieuwe wagen en plaatste deze op de oprit. Maar zaterdagochtend om 8.30 uur was het opnieuw prijs. “Mijn man had net de buggy ingeladen en onze zes maanden oude baby zat klaar in de maxi-cosi in de gang”, aldus de vrouw. “Hij wilde net gaan vertrekken toen er opnieuw een vrachtwagenbestuurder tegen onze auto reed en heel wat schade veroorzaakte. Gelukkig zat er nog niemand in de wagen.”

In de Vaerenbergstraat is een verbod voor vrachtwagens en er staan ook borden die dit aantonen. Maar toch negeren heel wat truckers het verbod, met de schade tot gevolg. “Het is nu nog afwachten hoe groot de schade is aan onze nieuwe wagen, maar we hopen alleszins wel dat het stad actie onderneemt, of dat er iets gaat gebeuren om dit in de toekomst te vermijden”, aldus Sarah.