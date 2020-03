Gevangenen in Dendermonde weigeren terug te gaan naar hun cel en steken vuilnisbakken en lakens in brand Koen Baten

14 maart 2020

13u23 56 Dendermonde In de gevangenis van Dendermonde is deze ochtend een opstand ontstaan tijdens de wandeling. De gedetineerden weigerden terug te gaan naar hun cel omdat ze geen bezoek meer mochten ontvangen door het coronavirus. Een 95-tal gedetineerden kon zich hier niet in vinden en stak lakens en vuilbakken in brand. Politiemannen van de Openbare Veiligheid zijn de gevangenis binnen gegaan om de rust te herstellen.

De onrust brak uit omstreeks 11.30 uur tijdens de ochtendwandeling in de gevangenis. Sinds de strengere maatregelen mochten ze geen bezoek meer ontvangen om besmettingen met corona te vermijden. Ze vroegen ook mondmaskers voor hun eigen gezondheid. Verschillende lakens werden in brand gestoken en ook een poort en enkele vuilbakken zouden er aan geloofd hebben. De brandweer kwam meteen ter plaatse, maar de brand was niet ernstig.

De politie van Dendermonde liet meteen versterking komen vanuit Brussel. Tientallen zwaar uitgedoste agenten gingen kort voor 13.00 uur de gevangenis naar binnen om de rust te laten herstellen. Ook een hond van het hondenteam uit Aalst was aanwezig.

De gedetineerden hadden als compensatie voor het bezoek een extra krediet gekregen van 20 euro, maar dit was duidelijk niet voldoende voor hen.