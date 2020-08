Gevaarlijke verzakking Mechelsesteenweg: herstelling start maandag Nele Dooms

28 augustus 2020

15u27 0 Dendermonde Er starten op maandag 31 augustus herstellingswerken op de Mechelsesteenweg in Dendermonde. Daar doet zich een gevaarlijke verzakking voor.

Ter hoogte van McDonalds is het wegdek verzakt. Eén rijvak is daardoor al afgesloten voor alle vrachtverkeer en automobilisten. De verzakking moet zo snel mogelijk hersteld worden. Een aannemer zal maandag meteen aan de slag gaan en normaal gezien bezig zijn tot en met woensdag 2 september. Het doorgaand verkeer moet dan over één rijvak rijden. Ter hoogte van de werken geldt ook een snelheidsbeperking. Fietsers en voetgangers behouden hun doorgang. Deze werken zullen verkeershinder veroorzaken.