Geurhinder Empro opnieuw ter discussie: actiecomité tekent voorbije maand weer veertig klachten op Nele Dooms

15 juli 2019

17u05 0 Dendermonde De geurhinder die omwonenden ondervinden van het bedrijf Empro, gevestigd op het industrieterrein Hoogveld van Dendermonde, staat opnieuw ter discussie. Oppositieraadslid Niels Tas (sp.a) bracht de problematiek weer ter sprake tijdens de jongste gemeenteraad. “Een straatje zonder eind”, noemde hij het. Nu zouden de problemen weer bij de biofilter-installatie van het bedrijf liggen.

Empro zorgt al jaren voor meldingen en klachten van stank en geurhinder. Het actiecomité Bad Smell Hoogveld strijdt tegen die geuroverlast en houdt nauwlettend bij hoeveel momenten van overlast er zijn. Het stadsbestuur vroeg het provinciebestuur recent om de voorwaarden van de milieuvergunning aan te passen om geurhinder van de waterzuivering te voorkomen, maar de provincie wilde daar niet op ingaan. Dat, plus het feit dat de stank aanhoudt, zet veel kwaad bloed bij buurtbewoners.

“Jammer genoeg blijft deze problematiek maar aanslepen”, zei oppositieraadslid Niels Tas (sp.a) tijdens de jongste gemeenteraad. Hij wordt gesterkt in die bewering door cijfermateriaal waar het actiecomtié over beschikt. Zo waren er in de maand juni in totaal liefst 40 klachten rond geurhinder afkomstig van Empro. “Dat de Milieu-Inspectie in een recent schrijven beweert dat er minder geurhinder zou zijn tegenwoordig, is dus compleet uit de lucht gegrepen”, vinden ze bij Bad Smell Hoogveld. “Het is nog nooit zo erg geweest en we zitten volop in de zomer, als mensen graag buiten in de tuin willen genieten.”

Schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA) beaamt dat de klachten aanhouden. “In juni waren er meldingen op negen dagen”, zegt hij. “De geur komt in vlagen. Een geurstudie moet eind augustus klaar zijn en dan kunnen we weer verder. De waterzuivering zou ondertussen wel op punt staan, zodat de stank niet langer van daar afkomstig is. Maar nu blijkt dat de biofilter-installatie die in 2018 geplaatst werd, moest vervangen worden. Die werkt met levende organismen die vernieuwd moeten worden. Er is ook een machine geleverd die de lucht van het bedrijf naar binnen moet zuigen telkens de poorten open gaan Dat zou ook moeten helpen tegen de stank. Ik blijf dit alleszins op de voet opvolgen.”