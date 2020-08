Gestolen auto maand later teruggevonden in Nederland Koen Baten

11 augustus 2020

18u52 2 Dendermonde Klaas De Smedt van Plus Cars Dendermonde haalt opgelucht adem nu hij een maand later zijn gestolen Mercedes 45 AMG terug heeft. Het voertuig werd op 9 juli gestolen en er werden andere nummerplaten opgezet. De daders zouden er nog dezelfde avond mee naar Nederland gevlucht zijn, waar het voertuig afgelopen vrijdag teruggevonden werd.

Het was rond middernacht dat de wagen een maand geleden gestolen werd. De politie van Dendermonde startte meteen een onderzoek en kon de wagen nog enkele keren zien rijden via de ANPR-camera’s. Vorige week werd het voertuig gelokaliseerd in Nederland en kreeg de eigenaar een telefoon van de politie dat hij hem mocht komen halen. “De wagen was nog bijna in perfecte staat en had geen schade, daar ben ik dus heel erg blij voor”, klinkt het.

Hoe het komt dat de wagen terecht is gekomen in Nederland weet hij niet. Mogelijks was Klaas niet het enige slachtoffer, maar het onderzoek wordt nog volop verder gevoerd. “Ik hoop dat alles nog zal uitkomen en dat de daders niet ongestraft blijven.”