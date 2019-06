Gespecialiseerde firma bestrijdt eikenprocessierups op terreinen Jeugd Zonder Dak Nele Dooms

28 juni 2019

10u33 0 Dendermonde Terwijl bij de start van Rock Werchter nog een deel van de weide ontruimd moest worden door de aanwezigheid van eikenprocessierupsen, moeten ze ook in Dendermonde een gespecialiseerde firma inschakelen om de dieren te bestrijden. Specialisten van de firma Krinkels gingen vrijdagochtend aan de slag om de rupsen op de terreinen van Jeugd Zonder Dak te verwijderen.

Het is niet de eerste keer dat de jeugdterreinen aan de Torrestraat in Sint-Gillis-Dendermonde, waar onder andere Chiro en KSA onderdak hebben, te kampen hebben met de eikenprocessierups. Overal in Vlaanderen wordt de rupseninvasie steeds groter, en daar ontsnapt ook deze regio niet aan. De diertjes veroorzaken vooral jeuk, huidirritaties en branderige ogen. Niet handig dus op een terrein waar vaak spelende kinderen vertoeven.

Op de terreinen van Jeugd Zonder Dak zitten de rupsen heel hoog in de eikenbomen. Er kwam een hoogtewerker aan te pas om de verdelgers toe te laten tot bij de nesten te komen. “Ook aan de Kalendijk en in de Heirstraat in Appels zijn nesten van eikenprocessierups vastgesteld”, zegt schepen Tomas Roggeman (N-VA). “Ook daar doet de gespecialiseerde firma haar werk. Normaal gezien verpoppen de rupsen half juli tot vlinder. Als het lang warm en zonnig blijft, kan die metamorfose nog versnellen. We moeten dus hopen op nog mooi, warm weer om zo snel mogelijk van de overlast verlost te zijn. Al blijven de haartjes van de rupsen die voor de irritaties zorgen en zich overal verspreiden via de lucht, jammer genoeg lang actief.”

Het stadsbestuur roept iedereen op om contact met de processierupsen en nesten zeker te vermijden. Inwoners moeten nesten ook meteen melden aan de Dienst Groenbeleid en Landbouw. “Een medewerker komt dan ter plaatse om te bekijken of het effectief om de eikenprocessierups gaat en doet een voorstel om deze te bestrijden”, zegt Roggeman. “Probeer vooral niet zelf deze beestjes te verwijderen.”