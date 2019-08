Geslaagde repetitie met helmen en wapenschilden voor heemskinderen Peird van Sint-Gillis Nele Dooms

28 augustus 2019

13u49 0

Op een paar dagen voor de Bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde, hebben heemskinderen Briek, Rune, Fynn en Febe er een geslaagde repetitie op zitten. Tijdens de bloemenstoet maakt immers, sinds enkele jaren, ook het Peird van Sint-Gillis zijn opwachting. Dat gebeurt met fiere heemskinderen op de rug. Briek, Rune, Fynn en Febe hebben er de voorbije weken wel al enkele repetities opzitten, maar deze keer gebeurde dat voor het eerst met wapenschilden in de hand en helmen op het hoofd. “Spannend”, zeggen de enthousiaste kinderen. “Tot nu toe konden we ons zo hoog op het paard nog wat vasthouden. Met een wapenschild in de ene hand en een speer in de andere, lukt dat nu niet meer. We waren daar een beetje bang voor, maar tijdens de repetitie merkten we dat dit ook vlot gaat. Wij zijn dus klaar voor zondag.” Ook ‘t Varkensboerke, geïnspireerd op het Kalleke Step dat het Ros Beiaard in Dendermonde begeleidt, woonde de repetitie op de terreinen van FF Projects in de Denderbellestraat in Sint-Gillis bij. Zo kon Kenneth De Smet nog eens zijn handenstand en gekke sprongen oefenen.