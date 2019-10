Geschiedenis zoals u het nog nooit hoorde: Vereniging Familiekunde werpt blik op hygiëne doorheen de eeuwen Nele Dooms

15u30 2 Dendermonde De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde van Dendermonde organiseert op donderdag 10 oktober een avond met als thema ‘Proper en puur!’

Aanwezigen mogen zich aan een avondje geschiedenis verwachten zoals ze dat op school nooit hoorden. Daar zorgt Ilse Landuyt voor. Zij studeerde Romaanse Filologie en Politieke en Sociale Geschiedenis van de Westerse Wereld en vertelt met veel beeldmateriaal en anekdotes over geschiedenis. De avond draait rond persoonlijke hygiëne door de tijden heen, een verhaal van properheid van bij de Grieken tot nu. Het publiek mag zich aan hilarische, maar soms ook tragische details over wat er in de badkamer soms mis kan lopen, verwachten. Waarom wasten de Grieken zich niet aan de lavabo? Waarom had Henry VIII veel te lange mouwen? Hoe zat het met de liefdesbrief van Napoleon aan zijn Joséphine? En hoe proper was Brigitte Bardot? Landuyt geeft er allemaal een antwoord op. De avond start om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het genealogisch documentatiecentrum Vincentius, aan de Kerkstraat 97 in Dendermonde. De toegang is gratis.