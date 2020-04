Gerechtelijke stappen tegen gigantisch stort aan Migrostraat: “Hoop dat 600 ton aan textiel in juni weg zijn” Nele Dooms

17 april 2020

12u51 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur hoopt dat het gigantisch stort met liefst 600 ton aan oude kledij en vodden, vlakbij de Migrostraat in Schoonaarde in juni tot het verleden behoort. De puinhoop langs één van de wandelwegen in de gemeente lokt al een hele tijd verontwaardigde reacties uit. De eigenaar heeft van de rechtbank een laatste uitstel gekregen om op zoek te gaan naar een verwerker voor het afval.

Een idyllisch plaatje moet het normaal zijn, de groene omgeving langs één van de wandelwegen in Schoonaarde, vlakbij de Migrostraat. Maar in de plaats krijgen voorbijgangers al een paar jaar een zicht op een gigantisch stort. Naar schatting ligt er voor meer dan zeshonderd ton aan oude kleding en vodden. Een klacht bij de Milieudienst kwam al binnen in 2017 en toen werd door de lokale politie en de dienst leefmilieu een proces-verbaal opgemaakt, maar de commotie rond dit stort nam pas echt grote proporties aan toen een inwoner van Schoonaarde de kat de bel aanbond in de de Facebook-groep “Ge zijt van Schunoaren als...” Foto’s van een gigantisch stort vol oude kledij, lorren en vodden schokten een massa mensen en leidden tot een storm van verontwaardigde reacties.

Ondertussen lopen er twee gerechtelijke procedures rond dit stort. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM zit bovenop de zaak. Die maakte de eigenaar eerder al een ambtelijke heffing over omdat hij het terrein zelf niet opruimde. De ruimingskost wordt daarbij geschat op 270 euro per ton. “OVAM trok naar de correctionele rechtbank van Dendermonde”, weet schepen van milieu Marius Meremans (N-VA). “Daar heeft de rechter recent beslist om de eigenaar de kans te geven om op zoek te gaan naar een vergunde verwerker voor al het textielafval. Een volgende zitting is gepland op 8 juni. Door de beslissing van de rechter hopen we dat tegen deze datum het illegaal stort opgeruimd zou zijn. Als stad kunnen we alleszins niets anders dan de gerechtelijke procedures afwachten.”

Een andere procedure maakte de eigenaar zelf aanhangig bij de rechtbank. Daarbij vecht die de beslissing van de Vlaamse minister aan rond de te betalen heffing voor het illegale storten van textielafval die OVAM oplegde. De minister oordeelde dat de eigenaar die moet betalen, maar daarvoor stapte de betrokkene zelf naar de rechtbank. In deze zaak wordt een uitspraak verwacht op 15 juni.

Oppositieraadslid Tom Bogman (sp.a) kaartte recent nog de urgentie van een sanering van dit stort aan. “Dit is niet alleen een doorn in het oog voor heel wat mensen en een pijnlijke zaak voor het milieu, maar zo’n stort kan ook voor ongedierte zorgen”, merkt hij op. “Ik hoop dat het stadsbestuur bovenop deze zaak blijft zitten om hier zo dringend mogelijk komaf mee te maken.” Van ratten op de illegale stortplaats is evenwel geen sprake. “Dat hebben we zopas helemaal laten controleren ter plaatse en op dat valk is er geen probleem”, zegt schepen Meremans. “Natuurlijk blijven we hier als stad de vinger aan de pols houden.”