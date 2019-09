Gentsesteenweg afgesloten voor buurtfeest Nele Dooms

04 september 2019

De Gentsesteenweg in Dendermonde wordt op zaterdag 7 september afgesloten voor het verkeer. Het Buurtcomité vzw Steenweg op Stelten organiseert er die dag haar jaarlijkse straatfeest. Dat start om 15 uur. Om het gebeuren veilig te laten verlopen, mag er geen verkeer in de straat. Vanaf zaterdagochtend om 8 uur tot zondagnamiddag geldt er een totaal rij- en parkeerverbod in de afgesloten zone van de Gentsesteenweg, tussen de kruispunten met de Noordlaan en met de Donckstraat. Een zone ‘enkel plaatselijk verkeer’ is voorzien vanaf de hoek met Donckstraat tot aan de krantenwinkel. Ook tussen de verkeerslichten van de Noordlaan tot het Krijgem is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. De volkstuintjes aan Krijgem blijven bereikbaar.