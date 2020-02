Genieten van Jardin Creole deze zomer verzekerd: renovatie Huis Van Winckel start pas in oktober Nele Dooms

06 februari 2020

15u15 0 Dendermonde Nadat Dendermonde eind vorig jaar op stelten stond omdat de toekomst van de pop-upzomerbar Cour et Jardin op de helling kwam te staan, lijkt er nu toch een oplossing in zicht. Voor deze zomer is de Jardin Creole alvast verzekerd. De start van de renovatie van Huis Van Winckel wordt daarvoor uitgesteld naar oktober. “En ook voor het gebruik van de tuin voor de zomerbar in de verdere toekomst wordt aan een oplossing gewerkt”, verzekert schepen Dieter Mannaert (CD&V).

De zomerbar Jardin Creole, gekoppeld aan het cultuurcafé van Cultuurcafé Belgica ‘Cour et Jardin’ is erg geliefd in Dendermonde. De pop-upbar in de tuin van Huis Van Winckel, aan de Kerkstraat, zit in de zomermaanden dan ook altijd goed vol. Toen in december vorig jaar bekend raakte dat het voortbestaan van het initiatief op de helling stond, veroorzaakte dat dan ook veel commotie. Toen lekte uit dat de volledige tuin niet meer gebruikt zou mogen worden als zomerbar en het aantal activiteiten zou moeten dalen. Aanleiding was de nakende renovatie van het Huis Van Winckel en bijhorende tuin, waar de Jardin in plaatsvindt. De werken zelf zouden al voor beperkingen zorgen, maar na de renovatie zouden de uitbaters de volledige tuin niet meer mogen gebruiken en verplicht worden er minder activiteiten in te organiseren. In briefwisseling viel zelf het woord ‘occasioneel gebruik’.

Nu lijkt het allemaal zo ver niet meer te komen. Het schepencollege beslist zopas om de renovatiewerken aan het Huis Van Winckel pas te laten starten in oktober 2020, zodat de komende zomer nog helemaal gevrijwaard blijft. “Zo kan de werking van Jardin Creole de komende zomermaanden onbeperkt plaatsvinden”, zegt schepen van Middenstand en evenementen Dieter Mannaert (CD&V). “De zomerbar krijgt zo dit jaar nog alle kansen om opnieuw dé hotspot van Dendermonde te worden.”

Onderhandelingen

Ook voor de jaren na het renovatieproject, wordt er een oplossing gezocht. “Huis Van Winckel en de bijhorende tuin zijn beschermd monument”, zegt Mannaert. “Logisch dus dat het Agentschap Onroerend Erfgoed hier bovenop zit en bepaalde voorwaarden stelt om de tuin in zijn vroegere glorie weer vorm te geven. Maar er lopen momenteel wel onderhandelingen om de plannen zo aan te passen dat ook de Jardin Creole hier zijn plaats kan in hebben. Die gesprekken gaan de goede richting uit. En ook tijdens de werken zal de stad er samen met de uitbater en Onroerend Erfgoed alles aan doen om de tuin open te kunnen houden. Het theatercafé Cour et Jardin zelf zal overigens ook tijdens de verbouwingswerken ongehinderd open kunnen blijven.”

Renovatiewerken aan Huis Van Winckel staan al jaren gepland, maar worden nu pas eindelijk concreet. “Het historische gebouw moet een grondige heropwaardering krijgen, zodat het beter benut kan worden en een uitbreiding van CC Belgica kan betekenen”, zegt schepen van Cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Door de verbouwing kan CC Belgica zijn onthaal en de foyer vernieuwen en verruimen. Het is de bedoeling om één dynamische en levendige cultuursite te realiseren in de Kerkstraat.”