Gemeenteraadsleden quizzen rond afval: gewezen schepen van milieu wint rol vuilniszakken Nele Dooms

12 juli 2019

Tijdens hun jongste vergadering werden de gemeenteraadsleden van Dendermonde door voorzitter Dirk Abbeloos (CD&V) uitgedaagd om een “afval-quiz” te spelen. Alle raadsleden kregen een papier met afval en moesten aangeven of die in de GFT-bak, PMD-zak of bij het restafval behoorden. Onder andere koffiepads, mosselschelpen, yoghurtpotjes, eierschalen en Capri-sun verpakking moesten gesorteerd worden. De sorteerkennis van de gemeenteraadsleden kan blijkbaar altijd nog wat beter, want uiteindelijk bleek er maar één winnaar met een foutloos formulier te zijn. Gemeenteraadslid François De Bleser (CD&V) moet als gewezen schepen van milieu heel wat kennis op dat vlak opgedaan hebben. Hij kreeg als prijs een rol PMD-zakken.