Gemeenteraad voortaan op dinsdag in plaats van woensdag, maar niet zonder hevige discussie: “Iedereen moet maar plooien naar één iemand die er sport van maakt overal altijd te laat te komen” Nele Dooms

05 december 2019

11u04 0 Dendermonde Vanaf januari zal de gemeenteraad in Dendermonde niet meer elke derde woensdag van de maand samenkomen, maar op de tweede dinsdag. De beslissing werd tijdens de jongste vergadering gestemd. Maar daar ging een hevige discussie aan vooraf. De oppositiepartijen pikken de gang van zaken niet. En schepen Marius Meremans (N-VA) is kop van jut. “Iedereen moet hier maar plooien naar één iemand die er een sport van maakt om overal altijd te laat te komen!”

Het rommelt als sinds vorige maand rond de plannen van de meerderheid (N-VA en CD&V) om de maandelijkse gemeenteraden te verplaatsen van woensdag naar dinsdag. Dat gebeurt op verzoek van schepen Marius Meremans (N-VA), die ook Vlaams volksvertegenwoordig is. Die moet op woensdag ook aanwezig zijn op de zitting en stemming van het Vlaams Parlement, met het risico dat hij dan te laat komt op de Dendermondse gemeenteraad. Oppositiepartijen Vlaams Belang, Open Vld, Groen en sp.a kregen het voorstel eerder al voor advies voorgelegd en gaven allemaal, voorzien van de nodige argumenten, aan dat ze het een slecht idee vonden. Dat zonder enige feedback of tegenantwoord vanuit de meerderheid de verhuis plots op de agenda van de gemeenteraad stond, zette dan ook nog meer kwaad bloed.

“Dit is gewoon een middelvinger vanuit het schepencollege naar de raadsleden”, haalde Niels Tas (sp.a) uit. “De coalitie heeft in haar meerjarenplan de mond vol van participatie, maar dat geldt blijkbaar niet als het om iets ernstigs gaat. Zelfs binnen de meerderheid, zo hebben we gehoord, is er geen overleg over deze beslissing geweest.” Voor raadslid Barbara Pas (VB) was het aanleiding om de leden van de meerderheid poppen aan touwtjes te noemen.” Zij mogen dan door het schepencollege als marionetten behandeld worden, wij als oppositie pikken dat niet. Als er nog niet eens een weerlegging van onze tegenargumenten kan komen, dan is dat pretentieus en verwaand.”

Die tegenargumenten zijn volgens de oppositiepartijen duidelijk: tal van gemeenteraadsleden moeten nu hun agenda omgooien om op dinsdag te kunnen vergaderen in plaats van op woensdag. “Al die agenda’s waren afgestemd op een regeling die al decennia lang geldt, afspraken met werkgevers, familie, babysitters werden daarvoor gemaakt. En dan moet iedereen zich plots maar schikken naar één persoon, die er niet in slaagt zijn cumul als schepen en volksvertegenwoordiger degelijk te organiseren”, schetste Pas.

Ook Laurens Hofman (Open Vld) hekelde de de cumul van schepen Meremans. “En ik mag hopen dat zijn beleid minder chaotisch zal zijn dan het beheer van zijn agenda”, klonk het. Kort voordien waren al diverse sneren naar Meremans gestuurd over diens te laat komen op vergaderingen en commissies. “De ganse gemeenteraad moet nu maar plooien naar één persoon die er een sport van maakt om overal te laat te komen”, vulde Pas aan. Ook Stefaan Van Gucht had bedenkingen: “Onze vroegere burgemeester Norbert De Batselier combineerde ook met het Vlaams Parlement”, zei die. “Hij was er zelfs voorzitter van! Maar hij kwam niet te laat op de gemeenteraad. Als hij dat kon, moet een ander dat ook kunnen.”

Het was N-VA-fractieleider Walter Deygers die het opnam voor de beslissing van de meerderheid. “Ik kan de bezwaren begrijpen en ook bij leden van de meerderheid betekent dit een aanpassing. Maar zij zijn wél bereid om hun agenda’s aan te passen. Als dat mogelijk is voor hen, dan ook voor de oppositie.”

De tussenkomst zette alleen nog maar meer kwaad bloed. “Die meerderheidsleden hebben gewoon geen keuze, ze worden verplicht ja te knikken”, merkte Pas op. Tas was “gedegouteerd” over het antwoord van Deygers. En schepen Meremans zelf? Die liet na de vergadering optekenen dat hij “niet te laat komt op vergaderingen”.