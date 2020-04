Gemeenteraad te volgen via audiostreaming Nele Dooms

17 april 2020

Naar aanleiding van de coronacrisis zal de gemeenteraad in Dendermonde volgende week niet fysiek samen komen. De raadsleden zullen vergaderen via videoconferentie. Geïnteresseerden kunnen dat volgen via een audiostreaming.

In maart is door de coronacrisis de gemeenteraad in Dendermonde niet doorgegaan. Een volgende bijeenkomst was gepland op dinsdag 21 april. Die zal wel plaatsvinden, maar niet in de raadszaal van het stadhuis zoals de gewoonte is. Daar kunnen de regels van social distancing die tijdens deze coronacrisis zo belangrijk zijn, niet nageleefd worden. Daarom is beslist dat de vergadering zal verlopen via een videoconferentie. De gemeenteraadsleden gaan dus digitaal, elk van bij zich thuis, vergaderen.

De gemeenteraad, en ook de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, start om 20 uur. Wie het openbaar deel van de vergadering wil meevolgen, zal dat kunnen via een audiostreaming. Het stadsbestuur stelt daarvoor de link www.dendermonde.be/gemeenteraad-21april beschikbaar op de stadswebsite. Die zal actief worden bij aanvang van de zitting.