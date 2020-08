Gele sportkaart moet helpen in zoektocht naar favoriete sport Nele Dooms

18 augustus 2020

14u52 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde lanceert opnieuw de “gele sportkaart”. Die biedt kinderen de kans om gratis van verschillende sporten te proeven. De stad hoopt zo zoveel mogelijk kinderen aan het bewegen te krijgen. Ook volwassenen kunnen van de sportkaart gebruik maken.

De actie met gele sportkaarten loopt in Dendermonde al een aantal jaren. Vorig jaar werden in totaal meer dan 500 gele kaarten opgehaald bij de sportdienst. De stad hoopt voor dit jaar op een gelijkaardig succes. “Bij de start van elk nieuw sportseizoen zijn vele ouders met hun kinderen op zoek naar een sportclub of een nieuwe sport om te ontdekken”, zegt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V). “Om hen te helpen bij deze zoektocht is er onze gele sportkaart, die toelaat van verschillende sporten te proeven.”

Heel wat sportclubs uit Dendermonde zetten van 20 augustus tot 15 oktober hun deuren open met kennismakingslessen voor eigenaars van een gele sportkaart. Een brochure op maat van de inwoners van Dendermonde, met alle informatie rond de aanwezige sportclubs en sportactiviteiten in de stad, valt volgende week in alle brievenbussen. De uren waarop nieuwe sporters met een gele sportkaart welkom zijn, zijn met een gele kleur aangeduid in deze brochure.

“Deze sportkaart mag verschillende keren gebruikt worden zodat kennismaken met verschillende sporten mogelijk is”, benadrukt Cleemput. “Een verzekering tegen mogelijke ongevallen is meteen inbegrepen. Wel raden we nieuwsgierige sporters aan om vooraf te informeren bij de verantwoordelijke van de sportclubs om op de hoogte te zijn van de coronamaatregelen.”