Gele sportkaart doet kennismaken met nieuwe clubs en sportdisciplines Nele Dooms

20 augustus 2019

15u20 3 Dendermonde Naar aanleiding van de start van een nieuw sportjaar, dat net zoals het schooljaar in september begint, lanceert de Dendermondse sportdienst opnieuw de ‘gele sportkaart’.

Die geeft zowel kinderen als volwassenen de kans om kennis te maken met verschillende clubs en sportdisciplines. “Begin september zijn ook vele ouders samen met hun kinderen op zoek naar een sportclub of naar een nieuwe sport om te ontdekken”, zegt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V). “Om te helpen bij deze zoektocht is er de gratis gele sportkaart. Dendermondse clubs zetten hun deuren open voor kennismakingslessen en wie zich met de sportkaart aandient, kan eens proberen.”

Om een overzicht van het sportaanbod in Dendermonde te bieden, is een brochure in alle brievenbussen van de inwoners verdeeld met alle informatie van de diverse sportclubs en -activiteiten. De gele sportkaart is op te halen bij de sportdienst. “Vorig jaar werden een vierhonderdtal gele kaarten uitgedeeld”, weet Cleemput. “Ik hoop dat we dit aantal ook dit jaar evenaren en nog meer mensen aan het bewegen krijgen.”